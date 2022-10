Coraz bliżej otwarcia obwodnicy Przecławia i Warzymic [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pod koniec przyszłego roku, kierowcy pojadą budowaną obecnie obwodnicą Przecławia i Warzymic.

To ponad cztery kilometry nowej drogi łączącej rondo Hakena z projektowanym rondem w okolicach Smętowic - mówi dyrektor kontraktu Maciej Kańkowski.



- Naszą budową musimy wpiąć się w istniejący układ komunikacyjny, także na końcu odcinka wykonane będzie rondo. Nie chcemy teraz - w tym roku wprowadzać zbyt dużych utrudnień w ruchu, dlatego będziemy to realizowali na początku przyszłego - tłumaczy Kańkowski.



Powstająca nowa droga, to dopiero pierwszy etap tej inwestycji. Kolejnym będzie połączenie drogi krajowej nr 13 z autostradą A6 - mówi Anna Kwiatkowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Połączymy się na wysokości Smętowic, będą dwa duże węzły drogowe - węzeł Siadło Górne i Szczecin Zachód, krzyżujące się na wysokości autostrady A6. Droga w większości będzie biegła nowym śladem - dodaje Kwiatkowska.



W trzecim etapie planowanej inwestycji powstanie także obwodnica Kołbaskowa, która ominie tą miejscowość od strony północnej.