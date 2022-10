"Spowiedź generalna". Nowy film księdza z naszej archidiecezji

Fot. www.youtube.com/Prawdę Powiedziawszy - ewangelizuj_pl Ks. Piotr Śliżewski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Spowiedź generalna" to nowa produkcja autorów filmu "Powołany", który na kanale Youtube miał ponad 2,2 mln odsłon. Tym razem kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Piotr Śliżewski przedstawia kompendium wiedzy na temat spowiedzi generalnej.

Ukazuje historię nawrócenia kobiety, która postanowiła zacząć nowe życie, a cezurą jest właśnie spowiedź generalna z całego życia. Kilka dni po ukazaniu się filmu w Internecie, ma już prawie 100 tysięcy wyświetleń.



To film typowo katechetyczny, który każe rozważyć swoje życie i zaangażować swoje sumienie - mówi pomysłodawca i autor scenariusza ks. Piotr Śliżewski. - Te wszystkie komentarze ludzi: dziękuję, sprowokowało mnie to do spowiedzi, nie byłem tyle lat, poszedłem do spowiedzi, od teraz wiem, jak się spowiadać, piękny instruktaż, krok po kroku".



Ten film to także wskazówka, jak przyjrzeć się własnemu życiu i umieć dostrzec własne doświadczenie - mówi ks. Śliżewski. - Zawsze mówię w kierownictwie duchowym i też tak staram się tworzyć wszystkie filmy na swoim Youtubie, że ja uczę ludzi nowej wrażliwości. Że mają nowe wytyczne, które pozwalają im lepiej spojrzeć na to, co przeżywają, a nie mówią, że musi być tak i tak. Nie. Ludzi trzeba nauczyć myśleć i zauważać, a nie wkładać do rąk im gotowce.



Ks. Piotr zagrał w filmie również rolę spowiednika. Wyjaśnia także wszystkie warunki dobrej spowiedzi świętej.



Reżyserem filmu jest Jan Sobierajski.