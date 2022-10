Tłumy chętnych na spotkanie z konsulami

Konsulowie Ukrainy w Szczecinie i Gdańsku pełnili dziś dyżur w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie.

Wiele osób stało w kolejce od wczesnych godzin. Wśród nich była pani Julia, która przyjechała do Szczecina z okupowanego Słowiańska w obwodzie donieckim.- Czekam już od 4 rano, chcę przedłużyć paszport dla mojego dziecka. W moim rejonie jest ciężka sytuacja, dużo ludzi wyjechało, zostało może z 20 procent - opowiada pani Julia.Jak dotąd do centrum pomocy przyszło ponad 1000 osób. Jak mówi konsul honorowy w Szczecinie - Henryk Kołodziej, frekwencja przerosła jego oczekiwania: - To wynika, w naszym województwie i tutaj w Szczecinie, chyba z ogólnej atmosfery i z poziomu współpracy - mojej, władz miasta, władz wojewódzkich i samorządowych, ale też samej społeczności.Większość spraw, którymi zajęli się konsulowie dotyczyła paszportów. Kolejny dyżur konsularny odbędzie się jutro od godz. 8:30 do 15:30