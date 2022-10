Ambasador Izraela w Polsce wezwany do polskiego MSZ

Ambasador Izraela w Polsce przyjechał na spotkanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dyplomata został wezwany w związku ze swoimi wypowiedziami, dotyczącymi wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski.

Od czterech miesięcy izraelska młodzież nie przylatuje do Polski na wycieczki do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych. Polskie władze nie zgadzają się, by młodym Izraelczykom towarzyszyła uzbrojona ochrona, zwłaszcza że według Warszawy, inne europejskie kraje także na to nie pozwalają. Strona izraelska obstaje przy swoim stanowisku.Polskie MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Ja’akowa Liwne. Ma mu za złe, że ten publicznie wypowiadał się na temat rozmów, jakie trwają pomiędzy obiema stronami. Tydzień temu dyplomata mówił w czasie uroczystości w byłym obozie w Sobiborze, że wina leży po stronie polskiej. Według polskiego MSZ jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Warszawa podkreśla równocześnie, że jest gotowa ponownie przyjmować izraelską młodzież, ale bez uzbrojonych ochroniarzy.Wycieczki do miejsc związanych z Holokaustem, jakiego dopuścili się na Żydach Niemcy w czasie II wojny światowej, są od kilku dekad stałym elementem edukacji w Izraelu. Co roku bierze w nich udział około 40 tysięcy młodych Izraelczyków.