Szukasz pracy? Odwiedź dziś Netto Arenę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Oferują szkolenia, dodatkowe kursy oraz możliwość rozwoju - prawie stu pracodawców czeka na chętnych w hali Netto Arena.

Do godziny 16:00 w Szczecinie trwają targi pracy. Potencjalni pracownicy rozmawiają z pracodawcami od rana.



Jakie wymagania mają rekruterzy? Oczekują nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale może przede wszystkim - chęci do nauki.



- Kulki mocy, zaślepki, kurtki i inne gadżety - to wszystko czeka na tych, którzy odwiedzą dziś halę Netto Arena. Trzeba tylko zakręcić magicznym kołem fortuny po to, żeby wylosować gadżet, a później z nami porozmawiać, jakie mamy oferty pracy - zaprasza przedstawicielka jednej z firm.



- Zapraszamy, rozwiejmy wszystkie wątpliwości i odpowiemy na wszystkie pytania osób, które starają się znaleźć pracę w policji - zachęca młodszy aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Wśród wystawców jest również stoisko Radia Szczecin. Targi pracy to jednodniowe wydarzenie.