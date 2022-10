Sejmowa komisja zdrowia na PUM [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie może być przykładem dla innych uczelni medycznych w Polsce - mówili posłowie podczas sejmowej komisji zdrowia. Wyjazdowe posiedzenie odbyło się na PUM-ie.

Wcześniej posłowie odwiedzili Centrum Symulacji Medycznych uczelni.



Oprócz teorii ważna jest też praktyka i na to trzeba stawiać w nauczaniu - mówi poseł PiS, Czesław Hoc.



- Ale w Centrach Symulacji Medycznych też się praktykuje i to jest bardzo dobre, że nie tylko teoria, ale też relacje między pacjentem a lekarzem czy pielęgniarką - zaznaczył.



Centra Symulacji Medycznych zapewniają praktyczną naukę zawodu i w to będziemy inwestować zapowiedział Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.



- W pierwszym kroku działania są Centra Symulacji. One są dla nas kluczowe. Przez cały czas należy podkreślać pracując, prowadząc zajęcia w Centrach Symulacji, że uczymy się udzielać przyszłych świadczeń, również relacji z pacjentem. Komunikacja też jest bardzo ważna - dodał.



Poseł Marek Rutka dodawał, że jest pod wrażeniem bazy dydaktycznej uczelni, która nie powstałaby bez wsparcia rządowych pieniędzy.



- Widać tu duże wsparcie resortu zdrowia i budżetu państwa w to, żeby tę bazę materialną, dydaktyczną - rozwijać. To naprawdę zrobiło dziś na członkach komisji bardzo duże wrażenie. Duże gratulacje dla całego zespołu dydaktycznego, dla kadry kierowniczej, dla pana rektora - powiedział.



Posłowie rozmawiali również o zmianach w egzaminach lekarskich i stażach.