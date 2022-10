Szczecin spycha kierowców na dalszy plan?

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Przebudowa Placu Zwycięstwa zakłada stworzenie priorytetu dla komunikacji miejskiej - tłumaczą szczecińscy urzędnicy.

Teraz kierowcy zjeżdżający z placu w ulicę Krzywoustego mają do dyspozycji dwa pasy. Po przebudowie ma być tylko jeden, drugi na odcinku ponad 100 metrów ma być tylko dla tramwajów i autobusów.



Jeden pas ma mieć też przebudowywana Aleja Wojska Polskiego. Zdaniem wielu kierowców zakorkuje to centrum Szczecina.



- Zrobiony niepotrzebnie, w tej chwili kosztem kierowców korkujemy miasto. - Tam kiedyś były po trzy pasy w każdym kierunku. Zmienili je do dwóch, a teraz jak będzie po jednym, to będzie tragedia. - Ani tam się zatrzymać nie będzie można, bo nikt nie wyprzedzi, nikt nie ominie. Towar to chyba tramwajami będzie rozwożony - skarżą się słuchacze.



Nie da się pogodzić interesów wszystkich stron - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński: - Te wszystkie rozwiązania, zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i komunikacji pieszej czy rowerowej mają większy priorytet, jeśli chodzi o poruszanie się, a samochody są jakby częścią dodatkową. Oczywiście nie w takim zakresie, że całkowicie wyrzucamy ruch samochodowy z Placu Zwycięstwa.



Według planów przy zjeździe z placu ma powstać także dodatkowe przejście dla pieszych, prowadzące do nowego przystanku na przeciwko Kościoła Garnizonowego.



Główny ruch wyjazdowy z Placu Zwycięstwa ma się odbywać drogą krajową nr 10 - dodał Piotr Zieliński. - Ciąg ulicy Kopernika, tam zostały przygotowane dwa pasy i generalnie tam ten największy ruch się odbywa. Jak to wyjdzie w praktyce - to się oczywiście okaże.



Przebudowa ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku.