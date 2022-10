Widowiskowy meteor nad Szczecinem [WIDEO]

Paweł Szkaplewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie, mówi, że był to bolid wielkości orzecha włoskiego. źródło: https://www.facebook.com/ZLB.Poland

We wtorek wieczorem nad szczecińskim niebem widoczny był zderzający się z atmosferą Ziemi meteor. Zjawisko wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców, a nagranie meteoru zamieścili na swoim profilu Zachodniopomorscy Łowcy Burz.

Paweł Szkaplewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie, mówi, że był to bolid wielkości orzecha włoskiego.





- Na północy Szczecina widzieliśmy spadający z kosmosu obiekt spalający się w naszej atmosferze, zostawiający zjonizowany ślad. Był to dość duży obiekt, bo był jaśniejszy od Wenus. Tego typu obiekty nazywamy bolidami - powiedział.







Paweł Szkaplewicz mówi, że codziennie z atmosferą ziemi zderzają się tony materii z kosmosu. Większość widocznych meteorów ma rozmiar ziarnka piasku, a mimo tego widać je z ziemi.





- Energia wynikająca z prędkości takiego ziarnka piasku rządu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę jest wyzwalana w krótkim czasie; w zasadzie to ziarnko piasku odparowuje w górnych warstwach atmosfery na wysokości kilkudziesięciu - powiedzmy: osiemdziesięciu kilometrów zostawiając ślad świecącej, zjonizowanej materii. To prędkość dokonuje wydzielenia tak ogromnej energii, że to widać z wielu kilometrów jako spektakularne zjawisko - dodał Szkaplewicz.







Nagranie meteoru udostępnione na profilu Zachodniopomorskich Łowców Burz z kamery "Lantech Networks".