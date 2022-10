Wojna drogowa na Bezrzeczu. Dochodzi do rękoczynów [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wyzwiska, kłótnie, a nawet ataki gazem pieprzowym. Od prawie pół roku takie "atrakcje" drogowcom pracującym przy budowie ulic na Modrej i Koralowej na szczecińskim Bezrzeczu oferują kierowcy.

Robotnicy skarżą się, że kierujący ignorują zakazu ruchu, a jeżdżące auta utrudniają i spowalniają ich prace. Kiedy pracujący na budowie zwracają uwagę kierowcom, wielokrotnie dochodziło do rękoczynów.



- Rzucają się, nawet z łapami skaczą - miałem taka sytuację. Stoją krawężniki, jestem przy tej drodze i trzeba uciekać. - Koparką się stanie, co chwilę trzeba zjeżdżać. - Kierowcy stoją i wiadomo, każdy się denerwuje. - Ładowarką wyjeżdża, z widłami, to kierowca pcha się pod nie na chama. On ma pierwszeństwo i koniec. - Wina kierowców, bo są opisane znaki. Niektórzy nie umieją czytać - mówią budowlańcy.



Kierowcy twierdzą, że nie są w stanie wytrzymać w korkach i starają sobie ułatwić życie. Wjazd mają tylko ci, co posiadają odpowiednie przepustki.



- Tymi osiedlami to są takie korki, że można mieć dosyć. Czy opóźniają im pracę? Wątpię by to miało jakiś wpływ. Ktoś ich wyzwie, więc chyba nagle im się odechciewa pracować, a nie, że ktoś im przeszkadza. - Na pewno jeżdżą tacy, którzy nie mają tej przepustki. Według mnie nie powinni jeździć, bo przeszkadzają. - Wielokrotnie widziałam policję i nie chcę płacić mandatów - mówią mieszkańcy i kierowcy.



Przypominamy, że za wjechanie na ulicę z zakazem wjazdu, grozi mandat 250 złotych i dwa punkty karne. Ile zostało nałożonych mandatów za złamanie zakazu w tym miejscu oraz do ilu doszło rękoczynów pomiędzy robotnikami a kierowcami - czekamy na statystyki policji.



Przebudowa ulic Modrej i Koralowej powinna zakończyć się w listopadzie 2023 roku.