Pieniądze na przywrócenie autobusowej linii "A" wydano na rachunki za komunikację miejską

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Brak przywrócenia linii autobusowej "A" i narastający kryzys finansowy w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Radny PO Patryk Jaskulski wie, jak rozwiązać te problemy - mówił o tym w "Rozmowach pod Krawatem".

- Staramy się w budżecie znajdować coraz to większe środki na komunikacje miejską. Liczyliśmy - to była zapowiedź pana prezydenta na czerwcowej sesji, że wróci linia "A". Niestety te pieniądze przejadły rachunki za komunikację miejską. Tak naprawdę rząd mógłby dzisiaj bardzo szybko nam pomóc. Wystarczyłoby, żeby obniżył opłatę, podatek transportowy, do zera złotych. Dzisiaj, jako samorząd, wydajemy 41 milionów złotych w formie Vatu do budżetu państwa. Gdyby te pieniądze zostały w komunikacji miejskiej, pozwoliłyby rozwiązać wszelkie problemy - mówi Jaskulski.



Jak podał radny, obecnie miasto wydaje ponad 25 mln zł więcej na obsługę komunikacji miejskiej, głównie z powodu rosnących cen paliwa.