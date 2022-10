Unijny szczyt o pomocy dla Ukrainy

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Kryzys energetyczny, pomoc dla Ukrainy i sankcje wobec Rosji - to główne tematy rozpoczynającego się w czwartek po południu unijnego szczytu w Brukseli.

Planowane jest połączenie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Unijni przywódcy rozpoczną szczyt od dyskusji na temat kryzysu energetycznego. "Mamy trzy cele - obniżenie cen energii, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw oraz funkcjonowanie jednolitego rynku bez zakłóceń" - mówił wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.



Podstawą do dyskusji będzie pakiet przygotowany przez Komisję Europejską. Jest w nim propozycja wspólnych zakupów gazu i obowiązkowej solidarności dotyczącej dzielenia się surowcem w sytuacjach kryzysowych. Nie ma natomiast postulowanych przez kilkanaście krajów, w tym Polskę, natychmiastowych limitów cen gazu. "Znacząca liczba państw opowiada się za ograniczeniem cen. Potrzebujemy konkretnych propozycji z konkretnymi terminami na ich wprowadzenie" - mówił przewodniczący Rady. Kolejny temat to zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Trwają obecnie prace nad 9. pakietem restrykcji i europejscy przywódcy mają omówić co powinno się w nim znaleźć.



Dyskutowana ma być też pomoc finansowa dla Ukrainy. Unijne kraje wciąż nie uzgodniły wypłaty trzech miliardów euro z 9-miliardowego pakietu obiecanego Ukrainie w maju. Rozpoczęła się natomiast dyskusja na temat automatycznej wypłaty 1,5 miliarda euro miesięcznie w przyszłym roku. Niemal drugie tyle mają przekazać USA, co ma pokryć najpilniejsze potrzeby Ukrainy.