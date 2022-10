Burmistrz Polic bez większości. Są pierwsze efekty

Burmistrz Polic - Władysław Diakun. Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin/Archiwum]

Planowane podwyżki w Policach wstępnie zablokowane. To efekt decyzji kilku komisji Rady Miejskiej, które negatywnie zaopiniowały podniesienie między innymi podatku od nieruchomości czy też od środków transportu.

- To przełom w Policach i jednocześnie zniesienie wieloletniego monopolu burmistrza - uważa radny Krystian Kowalewski. - Teraz, kiedy burmistrz nie ma większości, będzie musiał z mieszkańcami i z radnymi konsultować swoje pomysły i poddawać je opinii i dyskusji. Według mnie to przełom i novum w Policach, gdzie burmistrz będzie zmuszony brać pod uwagę opinię mieszkańców i radnych.



Brak większości Burmistrza Polic w Radzie Miejskiej, to efekt opuszczenia jego klubu - czyli "GRYF XXI" - przez dwóch radnych. Odbija się to już na głosowaniach w komisjach i tym samym powoduje wycofywanie niektórych projektów uchwał.



- W wyniku negatywnego głosowania na komisji infrastruktury, po dyskusji na tej komisji, w środę na komisji budżetowej dowiedzieliśmy się, że uchwała dotycząca podniesienia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, decyzją burmistrza ta uchwała została zdjęta, ponieważ on jest przedstawiającym projekt uchwały - tłumaczy Kowalewski.



Ostateczne decyzje, dotyczące ewentualnych podwyżek dla mieszkańców gminy Police, podejmą radni w trakcie najbliższej sesji. Obrady zaplanowano na wtorek 25 października.