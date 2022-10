Społeczność akademicka mogła sprawdzić swoje sportowe predyspozycje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Poddaj się badaniom i sprawdź do jakiego sportu jesteś predysponowany. To jedna z atrakcji zorganizowanych w Miasteczku Naukowym z okazji Biegu Akademickiego na szczecińskiej Arkonce.

Impreza dedykowana jest całej społeczności akademickiej. Po drodze na uczestników czeka siedem stacji, m.in. pomiar siły, badanie czasu reakcji oraz test wytrzymałości na ergometrze wioślarskim. Osoby, które zaliczyły wszystkie stacje, otrzymają maila z raportem i omówieniem wyników.



- Rewelacja! Świetnie, super czas. - Bułka z masłem. - Zaliczyłem skok dosiężny, test pięciu wyskoków. Jestem zadowolony z wyników - mówili.



Dzisiejszy dzień może być takim impulsem do "lepszego ja", do poprawiania samego siebie - mówi dr Marek Kolbowicz, polski wioślarz i koordynator projektu.



- Mamy sześć stacji, m.in. próba szybkości, mocy, badanie genetyczne są na końcu. Czy coś z tego wyniknie? Wszystko będzie spisane. Na to pierwsze 200 osób będzie miało nakładkę, czy to się potwierdza czy nie. Predyspozycje do sportów szybkościowo-siłowych czy do wytrzymałościowych. Są takie badania i my je organizujemy - mówi Kolbowicz.



Imprezie towarzyszy Bieg Akademicki na 3 km, w którym udział wzięło 600 osób. Organizatorem jest Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.