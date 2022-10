SPP na Starym Mieście. Kolejne problemy

Prokuratura Regionalna w Szczecinie kwestionuje zapisy uchwały szczecińskiej Rady Miasta z września 2020 r.

Dokument dotyczy ustanowienia m.in. na ulicach Staromłyńskiej i Tkackiej Strefy Zamieszkania Stare Miasto. To, co wzbudziło wątpliwości prokuratora, to wyłączenie tych ulic z kategorii dróg gminnych.Taką procedurę przeprowadza się w określonych przypadkach.- Kategorie dróg gminnych można albo zmienić, czyli nadać inną kategorię wymienioną w ustawie, czyli będzie to droga krajowa czy wojewódzka, albo też może też po prostu tę drogę zlikwidować i wprowadzić np. deptak. Natomiast w obrębie tych ulic, które są wymienione nie zmieniło się tak naprawdę nic; w ich konstrukcji, w przystosowaniu do ruchu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, prok. Marcin Lorenc.Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem - odpowiadał rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Wojciech Jachim.- Głównym celem zmian na Starym Mieście jest podniesienie jakości urbanistycznej, architektonicznej tego obszaru, a także stworzenie przywilejów dla pieszych tak, aby ta przestrzeń była jak najbardziej przyjazna. Żeby wprowadzić zmiany uznano, że przekształcenie dróg publicznych w drogi wewnętrzne będzie dobrym rozwiązaniem - tłumaczył Jachim.Sprawą zajmie się teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wojciech Jachim dodał, że sędziowie już podobną sprawę rozpatrzyli w ub. roku i to na korzyść Miasta.Z kolei we wrześniu WSA w całości unieważnił uchwałę dot. Strefy Zamieszkania Stare Miasto-Szczecin jednak na tę decyzję złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Gdyby się okazało, że uchwała jest nieważna, to Miasto musiałoby zwrócić kierowcom ok. 6 mln zł.