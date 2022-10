Niszczył samochody w Kołobrzegu. Jest już w areszcie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyrywał lusterka samochodowe - może trafić do więzienia. Wandal z Kołobrzegu trafił w ręce policji.

Dyżurny kołobrzeskiej policji otrzymał nocne zgłoszenie dotyczące wandala na jednym z miejskich parkingów. Mężczyzna miał niszczyć zaparkowane pojazdy. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce nie zauważyli nikogo, kto rysopisem odpowiadałby sprawcy.



Podejrzanego mężczyznę udało im się odnaleźć w pobliskim parku. Mundurowi zatrzymali 30-latka i przystąpili do oględzin samochodów. Okazało się, że mężczyzna uszkodził łącznie osiem pojazdów. W siedmiu przypadkach wyrwał lusterko, a w jednym zarysował karoserię samochodu. Szkody wyceniono łącznie na 7 tysięcy złotych.



30-latek spędził noc w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do aktów wandalizmu. O jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.