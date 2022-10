Na pomoc hospicjom. Finał akcji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Fot. pixabay.com / truthseeker08 (CC0 domena publiczna)

Trzydzieści koncentratorów tlenu trafi do hospicjów stacjonarnych i domowych w Szczecinie oraz domowych w Świnoujściu i Myśliborzu. To finał wrześniowej niedzieli hospicyjnej w kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wciąż trwa program "Pola nadziei", który ma przypominać o chorych na raka. Tu w pomoc angażuje się m.in. młodzież ze szczecińskich szkół.



Oprócz zakupu koncentratorów zebrane pieniądze trafią na środki higieny i lekarstwa - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Przez opiekę nad terminalnie chorymi, pokazujemy wartość życia, w czasach kiedy z życia wielu ludzi rezygnuje. Te osoby nie mogą być samotne, jako chrześcijanie widzimy w nich Chrystusa, który cierpi i nas potrzebuje - podkreśla ks. Łuszczek.



W pomoc hospicjum w ramach trwających "Pól nadziei", ale i "Podaj dłoń hospicjum" zaangażowała się też młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie. To była m.in. zbiórka materiałów higienicznych.



- Pomoc innym jest ważna, zwłaszcza tym, którym ciężko jest zadbać o samych siebie. A wiem, że takim ludziom to sprawia radość. Włączyłam się do akcji "Podaj dłoń hospicjum", żeby wesprzeć chorych ludzi i ich rodziny - opowiada uczennica.



Młodzież posadziła też cebulki żonkili na skwerach przy Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, by te zakwitły i obdarowały nadzieją chorych.