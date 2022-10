Rząd ufundował komputery dla dzieci ze Starego Czarnowa

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Ponad 90 komputerów otrzymały dzieci i wnuki pracowników byłych PGR-ów z gminy Stare Czarnowo. Pieniądze na ten cel pochodzą z rządowego programu pomocy dla terenów popegeerowskich.

W latach '90 w ramach tzw. planu Balcerowicza, w województwie zachodniopomorskim

zlikwidowano kilkadziesiąt Państwowych Gospodarstw Rolnych, co spowodowało bezrobocie tysięcy osób.



Chcemy to choć trochę zrekompensować - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki: - To jest kolejne już - nie liczę które - rozdanie laptopów. To pokazuje, że ten program - mówiąc potocznie - zaskoczył. On daje realne, namacalne efekty. Dzisiaj blisko 100 laptopów i tabletów rozdaliśmy tutaj. Można popatrzeć na reakcje tych ludzi, również samych dzieci, które się cieszyły bardzo. Rodzice i dziadkowie przyszli z uśmiechem.



Gmina otrzymała z rządowego programu 237 tysięcy złotych na komputery - mówi Marzena Grzywińska, wójt gminy Stare Czarnowo: - 94 komputery rozdaliśmy, z czego się bardzo cieszymy. Te dzieci bardzo długo oczekiwały na takie wsparcie, jeżeli chodzi o ten program rządowy.



W naszym województwie na zakup komputerów przeznaczono 73 miliony złotych.