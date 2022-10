Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy mln złotych otrzyma Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. To środki unijne, jakie przekazał placówce Urząd Marszałkowski.

Pieniądze zostaną wydane na zakup specjalistycznej aparatury do diagnostyki obrazowej.

Wymieniony zostanie aparat RTG do fluoroskopii i radiografii oraz mammograf cyfrowy.



Do ZCO trafi najnowocześniejszy sprzęt w regionie. To urządzenia wykorzystywane do diagnostyki onkologicznej, dzięki temu będzie można diagnozować pacjentki we wczesnym stadium choroby. Lepiej będzie można też ocenić skutki leczenia nowotworów.