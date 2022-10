Jest pełna lista projektów do Trzebiatowskiego Budżetu Obywatelskiego. Specjalna komisja właśnie zatwierdziła pomysły, które złożyli mieszkańcy.

Urzędnicy zachęcają do zapoznania się z nimi, co ułatwi samo głosowanie.Ze wszystkimi ośmioma projektami, które zakładają m.in stworzenie miejsc do ćwiczeń i wypoczynku można zapoznać się na stronie trzebiatow.budzet-obywatelski.org Głosowanie rozpocznie się 4 listopada.