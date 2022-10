Studenci Politechniki Morskiej oddają krew [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Akcja krwiodawcza na Politechnice Morskiej w Szczecinie.

Przed budynkiem uczelni od rana stoi specjalistyczny autobus, przystosowany do bezpiecznego poboru krwi. Po raz kolejny studenci udowodnili, że chcą pomagać.



- Pierwszy raz oddaję krew. - Tata we mnie to zaszczepił, bo jest honorowym dawcą krwi. Zawsze chciałem, skoro mogę pomóc to chcę to zrobić. Już miałem sytuację, że ta krew była potrzebna i jest to dobre uczucie na sam koniec. - Jest wiele wypadków, choruje bardzo dużo osób, gdzie jest zapotrzebowanie na tę krew. Dlatego decydujemy się na to. - Mam nadzieję, że moja krew może komuś pomóc - mówią krwiodawcy.



Krwiobus będzie przyjmował chętnych do godziny 13. Ponowna akcja krwiodawstwa na Politechnice Morskiej odbędzie się za trzy miesiące.