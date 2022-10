Wspólne ćwiczenia WOT i niemieckich żołnierzy

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To pierwsze takie ćwiczenia. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie ćwiczyć ze swoimi niemieckimi odpowiednikami.

Wezmą w nich udział żołnierze niemieckiego odpowiednika WOT z Heimatschutz z Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz jednostki z 142. batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie.



Wszystko rozpoczyna się w piątek na poligonie w Niemczech - mówi Marcin Górka, rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT.



- Ćwiczenie odbywa się na poligonie w Jägerbrück, tuż za naszą granicą. Ćwiczone będą takie elementy jak marsz na orientację, przemieszczanie się, ewakuacja rannego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelanie. Ciekawostką jest to, że żołnierze WOT będą używali niemieckiej broni - mówi Górka.



Przygotowania do ćwiczeń trwały od kilku miesięcy - dodaje rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT.



- Było to wiele spotkań, uczestnictwo w konferencji, obserwacji niemieckich ćwiczeń. Obie strony doszły do wniosku, że nadszedł czas aby żołnierzy podzielili się również swoimi umiejętnościami - mówi Górka.



Ćwiczenia potrwają do niedzieli.