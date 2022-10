W centrum Kołobrzegu ruszyła wymiana ławek

125 nowych ławek wkrótce stanie na kołobrzeskich skwerach i placach, a także w miejscowych parkach. Ich koszt to prawie pół miliona złotych.

Magistrat rozpoczyna wymianę ławek od placu pułkownika Anatola Przybylskiego w samym centrum miasta.Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta zaznacza, że nowe ławki będą podobne do tych, które już można spotkać w zrewitalizowanych nadmorskich parkach. - To dobry moment, aby po sezonie te ławki wymienić. Chcemy je częściowo ujednolicić, żeby w różnych miejscach i skwerach ławki były do siebie podobne, a nawet takie same - podkreśla Kujaczyński.Wymiana ławek obejmie również skwer 750-lecia, skwer Pana Tadeusza, plac 18 Marca, a także park Jedności Narodowej. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 6 listopada. Ich koszt to dokładnie 443 tysiące złotych.