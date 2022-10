"Energetyka, środowisko, rolnictwo". Międzynarodowa konferencja w Grodnie

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

"Dyskutowaliśmy o tym, co dziś jest najważniejsze, a więc o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy" - powiedział były minister rolnictwa Artur Balazs podczas 5. Międzynarodowej Konferencji "Energetyka, środowisko, rolnictwo", która odbyła się w Grodnie koło Międzyzdrojów.

- Mówimy o tym, jak uniezależnić się od relacji i współpracy z Rosją oraz jej energii. By raz na zawsze przeciąć, to co później powoduje totalną destabilizację i różnego rodzaju uzależnienia polityczne - podkreślił Balazs.



Artur Balazs dodał, że energia odnawialna w dużej mierze może być produkowana na wsi.



- Przede wszystkim w postaci biogazowni, to wymaga inwestycji, rozwoju oraz aktywności, ale również takich źródeł, jak energia wiatrowa, czy słoneczna. Taki miks może powodować, że 30 procent dzisiejszej energii kopalnej zostanie zamienione przez energię odnawialną - zaznaczył Balazs.



W konferencji wzięli udział między innymi europoseł Jerzy Buzek, komisarz UE do spraw energii Kadri Simson, a także wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.