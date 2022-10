źródło: Facebook / Grupa Suszą! Szczecin

Wypadek na drodze krajowej nr 13. W Warzymicach doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Przejazd w okolicach Osiedla Kresy jest nieco utrudniony.

Korek w Warzymicach ma już ponad 5 kilometrów. Utrudnienia po wypadku są na trasie z Kołbaskowa do Szczecina. Kolejka aut ciągnie się od Smętowic do skrzyżowania z ulicą do Rajkowa.



Do zderzenia osobówki z busem doszło po godzinie 16. Dokładniej, to samochód marki Iveco wjechało w tył Nissana.



47-letnia kobieta kierująca Nissanem z urazem szyi trafiła do szpitala. Z minuty na minutę ruch tam jednak powinien być coraz bardziej płynny - powiedziała Radiu Szczecin Anna Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Policach.