Agencja wypłaca zaliczki rolnikom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca rolnikom zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich na ten rok.

Wypłaty rozpoczęły się 17 października i potrwają do końca listopada. Później rolnicy otrzymają pozostałe kwoty.



- W przypadku dopłat bezpośrednich, zaliczki stanowią 70 proc. całej należności, a w przypadku płatności obszarowych - to 85 proc. mówi Halina Szymańska, prezes ARiMR. - Już w październiku chcemy wypłacić ponad 7 miliardów. W listopadzie pozostałą kwotę, bo zaliczki są zawsze płacone do końca listopada. Od 1 grudnia zaczynamy płacić płatności końcowe.



W sumie w całym kraju o dopłaty ubiega się ponad 1 mln 200 tys. rolników. Trafi do nich w sumie blisko 17 mld złotych. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. w Zachodniopomorskiem jest 28,5 tys. gospodarstw rolnych.