Rzucają granatem, strzelają na Krzekowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ćwiczeniach na szczecińskim Krzekowie bierze udział ponad 100 osób. Ochotnicy uczą się m.in. rzucać grantem, przeładowywać Beryla czy też poznają technikę obsługi Spike'ów.

Wszystko to w ramach ogólnopolskiej akcji "Trenuj z wojskiem". W naszym województwie ćwiczenia dla cywilów zorganizowała 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie.



- Przyszedłem się przeszkolić z wojskiem. To ciekawa inicjatywa. Będziemy ładować amunicję na czas. Ćwiczymy rzucanie granatem, taktykę, strzelenie. To rzeczy, które mogą się w przyszłości nawet przydać - mówią uczestnicy szkolenia. - Jest to szkolenie atrakcyjne. Szkoda, że nie ma amunicji ostrej, ale rozumiem, bo trzeba spełnić wymagania, żeby strzelać z ostrej amunicji.



- Najszybciej broń załadował pan, który zrobił to w 39 sekund - mówi kobieta w mundurze prowadząca szkolenie.



- Jestem mile zaskoczona bardzo dużym zainteresowaniem tym programem - mówi porucznik Irena Paczek-Krawczak, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej. - W trakcie szkolenia pojawiały się pytania, jak się dostać do wojska, czy mogą się dalej szkolić. Myślę, że po tym szkoleniu będzie zwiększać szeregi nasza 12 Brygada.



Ćwiczenia trwają 8 godzin od 8 do 16. Kolejne ćwiczenia 19 listopada.