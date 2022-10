Finał festiwalu GrzyboGranie

Walk Away, Pendofsky Gumolit, Funki Material czy Słowik Brothers Band - tych artystów będzie można usłyszeć w ramach finałowego koncertu GrzyboGranie Music Festival in memoriam dla Grzegorza Grzyba.

To już po raz trzeci do Stargardu przyjechali znani artyści, by upamiętnić tego wyjątkowego muzyka, perkusistę, zmarłego tragicznie w 2018 roku.



- To dla nas ważny koncert - mówi Tomasz Grabowy z zespołu Walk Away. - Grałem z nimi w różnych układach jazzowych. Grzegorz brał jednak udział również w rockowych projektach. To nie chodzi tylko o jego wybitny talent muzyczny, on też odniósł sukces w kategorii człowieczeństwa. To był muzyk, z którym dobrze się grało.



Dzisiejszy koncert odbędzie się o godz. 18:00 w Stargardzkim Centrum Kultury.



GrzyboGranie to też warsztaty wokalno-muzyczne, w tym roku prowadzone przez znaną wokalistkę jazzową i dziennikarkę Monię Borzym. Spotkanie powarsztatowe jutro w SCK o godz. 17:00.



Organizatorami 3. edycji GrzyboGrania są m.in. Laboratorium Stargard, Stowarzyszenie Artystyczne B-moll Stargardzkiego Centrum Kultury