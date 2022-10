Tańczą zumbę i pomagają [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Szczecinie rozpoczęła się właśnie ostatnia godzina maratonu zumby. Tańczą: kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, ze Szczecina, ale też z innych miast w Polsce.

Wydarzenie Rubiton 2022 odbywa się dokładnie w SP53 na Pogodnie. Są licytacje i sprzedaż ciast, przygotowanych przez rodziców i dzieci ze szkoły, a pieniądze trafią m.in. do 4-letniego Antka Świercza (z Bielic w Zachodniopomorskiem), który cierpi na nowotwór wątroby. Chłopiec zbiera na terapię w Stanach Zjednoczonych.



- Zumbę każdy tańczyć może - przekonuje organizatorka wydarzenia Magdalena Lisowska: - Impreza jest przewidziana na cztery godziny i mam nadzieję, że tyle wytrzymamy. Trudno w tańcu wytrzymać tyle godzin, ale jak ma się dobry cel i wokół siebie publiczność oraz instruktorów - dobre dusze, to wszystko jest możliwe.



Zumba to taniec, który łączy elementy m.in. samby i salsy, a jednocześnie elementy aerobiku.