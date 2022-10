Osobówka wbiła się w dom mieszkalny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Auto osobowe wjechało w dom mieszkalny w miejscowości Jarzębowo w powiecie kamieńskim.

Samochód wypadł z drogi na łuku, pasażer uciekł z miejsca wypadku, a kierowcę strażacy musieli ewakuować za pomocą narzędzi hydraulicznych, pomogli im ratownicy karetki.



- Kierujący samochodem osobowym - z nieustalonych dotąd przyczyn - wjechał w budynek mieszkalny, znajdujący się przy drodze. W chwili zderzenia w domu nie przebywały żadne osoby. Kierujący został zakleszczony w pojeździe, pasażer oddalił się i został odnaleziony 200 metrów dalej w zaroślach. Mężczyźni to mieszkańcy gminy Wolin, z powodu doznanych obrażeń zostali przewiezieni do szpitala w Gryficach - mówi Katarzyna Jasion z kamieńskiej policji.



Jeszcze nie wiadomo, czy uszkodzony dom nadaje się do zamieszkania, lokatorzy czekają na nadzór budowlany.