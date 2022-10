Świdwin: Porządkowanie XIX-wiecznej nekropolii

Fot. pixabay.com / DavidPogue (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy Świdwina nie zapominają o swoich przodkach. Po raz kolejny uprzątnęli żydowski cmentarz.

Kilkunastoosobowa grupa wzięła udział w porządkowaniu XIX-wiecznej nekropolii, na której spoczywają dawni mieszkańcy Świdwina.



Opiekę nad cmentarzem sprawuje m.in. pastor Adam Ciućka, który przyznaje, że porządkowanie cmentarza to forma spłacania długu wobec naszych przodków.



Dbałość o dawny żydowski cmentarz w Świdwinie to domena protestantów, katolików czy prawosławnych. W porządkowaniu nekropolii wzięli udział także uchodźcy z Ukrainy. Ksiądz Rafał Figiel, który także wspiera czynnie akcję przyznaje, że można tu mówić o praktycznym ekumenizmie.



Dawny żydowski cmentarz w Świdwinie to jedna z niewielu tego typu nekropolii na Pomorzu Zachodnim, które przetrwały do dzisiaj.