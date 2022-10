Podmieniała ceny perfum. Kobieta stanie przed sądem

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com / gonghuimin468 (domena publiczna)

Zmieniała ceny perfum, grozi jej więzienie. Prokuratura Rejonowa w Goleniowie skierowała akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która dopuściła się tzw. "oszustwa sklepowego".

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów sieciowych w Nowogardzie. 21-latka wybrała dwa flakony perfum znanej marki, po czym na ich opakowaniu nakleiła kod kreskowy pochodzący z innych, tańszych produktów. Następnie udała się do kasy, gdzie dokonała płatności.



Kwota, która widniała na kasie, diametralnie różniła się od tej rzeczywistej. Faktyczna wartość perfum wynosiła bowiem 506 złotych, a podejrzana zapłaciła jedynie... 13 złotych.



Kobieta nie była wcześniej karana sądownie. Za oszustwo grozi jej od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.