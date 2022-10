Szczecińskie podatki rosną. Dyskusja radnych w "Kawiarence Politycznej"

O podwyżkach na przyszły rok, jakie oferuje Miasto Szczecin swoim mieszkańcom, dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Chodzi o 23 miliony złotych więcej z podatku od nieruchomości i ponad 1,3 mln więcej z tytułu podatku od środków transportu.Kwoty podwyżek dla mieszkańców powinny być jeszcze wyższe, ponieważ nie ma pieniędzy w kasie miasta - mówił Mirosław Żylik, przewodniczący klubu radnych Koalicji Samorządowej w szczecińskiej Radzie Miasta.- Tak naprawdę mówi się, że maksymalne według ustaleń rządowych. Dla mnie te kwoty są za małe i minimalne, w porównaniu z cenami paliwa i prądu - ocenił radny Żylik.Wielu mieszkańców Szczecina nie powinno dotkliwie odczuć podwyżek na przykład z tytułu podatku od nieruchomości - zaznaczył Łukasz Tyszler, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w szczecińskiej Radzie Miasta.- Mieszkaniec miasta, mający 50-metrowe mieszkanie, zapłaci rocznie 7,60 złotych więcej. To oznacza, że zapłaci około 80 groszy miesięcznie więcej i wie, że 80 groszy miesięcznie, to nie jest dramat, a są to pieniądze, które zostaną wydane na oświatę i komunikację miejską - podkreślił radny Tyszler.Podwyżki z podatku od nieruchomości najbardziej dotkną przedsiębiorców - dodał Maciej Ussarz, szczeciński radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.- Więksi przedsiębiorcy, którzy posiadają hale czy składowiska, będą płacić po parę tysięcy więcej - zaznaczył radny Ussarz.Przez to, że prezydent Piotr Krzystek wydał miliony złotych na wiele niepotrzebnych inwestycji, teraz musi podwyższać szczecinianom podatki - powiedział Dariusz Matecki, szczeciński radny Solidarnej Polski.- Setki milionów złotych na skrajnie przepłacone inwestycje. Wszystko to można zrzucić na niego (prezydenta Piotra Krzystka - przyp. red.), bo rządzi już czwartą kadencje - mówił radny Matecki.Podczas głosowania o podwyżkach współrządzący miastem radni z prezydenckiego klubu Koalicji Samorządowej oraz klubu Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że to wina złej polityki prowadzonej w Warszawie. Opozycja w radzie, czyli radni PiS, odpowiadali, że to lokalne władze nie potrafią zarządzać Szczecinem i wskazali, że to jest faktyczną przyczyną podwyżek.