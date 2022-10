Klerycy w szczecińskim seminarium przyjęli szaty duchowne [ZDJĘCIA]

W Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie odbyła się uroczystość Obłóczyn, czyli założenia przez alumnów trzeciego roku sutanny.

Uroczystości przewodził metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga, który pobłogosławił sutanny pięciu klerykom: - Stoicie w tej chwili jeszcze z szatą duchowną w ręku, a za chwilę będzie ona pobłogosławiona i ją po raz pierwszy nałożycie - mówił.- To jest najważniejszy etap w życiu każdego kleryka. Przez ten strój, każdy kto koło nas przechodzi widzi już w nas osobę duchowną - opowiadał Bartosz Ogłoziński, kleryk trzeciego roku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego.- Sutanna symbolizuje śmierć dla świata i wejście w to nowe narodzenie dla Chrystusa. Całe nasze życie jest teraz oddane Chrystusowi - dodał Jakub Ciesielczyk, alumn trzeciego roku.Przed błogosławieństwem klerycy dziękowali Bogu za dar powołania, zaś moderatorom seminarium, rodzinom, przyjaciołom i wszystkim zgromadzonym za wspieranie ich w formacji przygotowującej do święceń kapłańskich.