Wybudował swój dom... oglądając filmy na YouTube [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Na co dzień zajmuje się przetwórstwem mięsa, a po pracy... przebiera się w strój robotnika i buduje dom z filmów w internecie.

Stanisław Hilakowski z Cieszyna Łobeskiego koło Węgorzyna samodzielnie od trzech lat buduje 90-metrowy dom, oglądając wyłącznie filmy instruktażowe na popularnym kanale YouTube. Budowlaniec-amator zaprosił do swojego domu naszego reportera.



- Podjąłem decyzję, że będziemy budować domek. Aby to zrobić potrzebne były pieniądze, a jak ich nie ma trzeba kombinować. Przypadkowo wszedłem na stronę YouTube i zauważyłem, że jeden z użytkowników zaczął wstawiać filmiki, według których można było zacząć budowę od samego początku. Były to instruktarze dla ludzi, którzy nie maja pojęcia o tej robocie - mówi pan Stanisław.



Dom Stanisława Hilakowskiego jest w stanie surowym - teraz czekają go prace wykończeniowe. Mężczyzna planuje się do niego wprowadzić w czerwcu przyszłego roku.