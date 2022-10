Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Inspektorzy sanepidu zważą plecaki szczecińskich uczniów. To w ramach kampanii wojewódzkiej #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. Ważenie rusza w poniedziałek i potrwa 2 dni. Wszystko po to, by sprawdzić, jak obciążone są dzieci.

Celem kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła jest poprawa warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. Chodzi między innymi o zadbanie o ich wzrok oraz kręgosłupy. W ramach akcji inspektorzy od poniedziałku będą w szkołach ważyć plecaki, które noszą dzieci.



Poprzednie takie badania odbyły się w 2018 roku. Wykazały, że ponad połowa uczniów klas I-VIII ma zbyt ciężki tornister. Najbardziej obciążeni byli uczniowie klas IV, gdzie tylko około 19 procent z nich nosiło plecaki nieprzekraczające 10 procent masy ich ciała. Dodajemy, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wskazują, że waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 procent masy ciała ucznia.



Kampania potrwa przez cały rok szkolny. Podsumowana zostanie w czerwcu przyszłego roku.