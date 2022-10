Po tygodniach walki z urzędnikami do SBO trafił projekt pomnika

Plakat wydsawy "Ojcowie Niepodległości". Mat. IPN

Kilka miesięcy po zamknięciu list do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego trafia kolejny projekt.

Po kolejnym odwołaniu i trwającej kilkanaście tygodni wymianie argumentów komisja zgodziła się na dodanie do SBO pomnika "Ojcowie Polskiej Niepodległości". Jak powiedzieli nam pomysłodawcy - urzędnicy początkowo chcieli włączyć do projektu również zagospodarowanie okolicy pomnika, kwestionowali również jego wygląd. Ostatecznie jednak zgodzili się umieścić go na liście do głosowania.



Monument ma przedstawiać postaci, które dążyły polskiej niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Miałby stanąć w pobliżu Kościoła Garnizonowego. Szacowany koszt to ponad 800 tysięcy złotych.



Głosowanie rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia. To ostatnia edycja w której można było zgłaszać do realizacji pomniki.