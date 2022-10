Szczecinianie niezadowoleni z podwyżki podatków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińscy radni podnieśli wysokość podatków lokalnych od 2023 roku. Chodzi o 23 miliony złotych więcej z podatku od nieruchomości i ponad 1,3 mln zł więcej z tytułu podatku od środków transportu.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co sądzą o kolejnych podwyżkach?



- Skrajnie negatywnie oceniam jakiekolwiek podwyżki podatków. Powinny być na poziomie 0,1, kiedyś była dziesięcina i to królowi wystarczało. - Zapłacę więcej i pocieszam się tym, że nie będę w tym odosobniony. - Po prostu wszystko rośnie, więc co tu się dziwić. - Nie jestem zadowolona. Kolejne podwyżki na pewno nikogo nie cieszą - mówią szczecinianie.



Współrządzący miastem radni prezydenta z Koalicji Samorządowej i Koalicji Obywatelskiej byli za podwyżkami podatków lokalnych, a przeciwni byli radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.