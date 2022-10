Posłanki PO z kontrolą na uczelni. Rektor przypomina o Konstytucji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Politycy PO z kontrolą w szczecińskiej uczelni. Powodem wizyty Krystyny Szumilas i Katarzyny Lubnauer w Akademii Nauk Stosowanych są badania "Młodzież 4.0", które mają zobrazować zachowania i problemy współczesnych uczniów. Posłanki tymczasem domagają się wglądu w dokumentację badań, twierdząc że pytania są zbyt osobiste. Rektor zamiast dokumentów - proponuje im kawę. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że Konstytucja gwarantuje autonomię uczelni. Poza tym - jak wyjaśnia profesor Waldemar Urbanik, rektor uczelni - badania mają wskazać przyczyny określonych patologii.



- Dowiadujemy się bardzo często, że oto 13-latka jest w ciąży. Może spróbujmy zidentyfikować przyczynę takiego stanu rzeczy i postarać się, aby do tego typu sytuacji po prostu nie dochodziło - mówi Urbanik.



Taka argumentacja posłankom nie wystarcza i chcą mieć wgląd w pytania, które uznają za nieodpowiednie. Domagają się też ujawnienia zgód rodziców na wzięcie udziału w ankiecie, mimo, że odpowiedzi na pytania są anonimowe.



- Dzieci są pytane w ankietach o pornografię, przypadkowy seks, aborcję, eutanazję, religijność, preferencje polityczne rodziców - wylicza posłanka Katarzyna Lubnauer.



Co ciekawe, Lubnauer domaga się wprowadzenia edukacji seksualnej do programu szkół podstawowych.



Pytania opracował zespół 25 naukowców - m.in. psychologów i pedagogów z czterech uczelni. Po wstępnym fragmencie badania i konsultacjach z rodzicami oraz nauczycielami z części pytań zrezygnowano. Wyniki badania poznamy w przyszłym roku. Powstanie m.in. sześć tomów publikacji i kilka konferencji naukowych. Koszt badań to 4,5 miliona złotych.