Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 17 studentów, w tym - 7 kleryków.

- Mówi się o teologach, że świetnie opanowują ramy języka - podkreślał podczas przemówienia ksiądz doktor Grzegorz Chojnacki, dziekan wydziału: - Cóż warte są ramy, gdy nie ma w nich obrazu, treści i świadectwa życia... Życzę wam spójności pomiędzy formą i treścią, aby nie stać się ofiarą życia na pokaz i syndromu "klikalności", a także właściwego łączenia tradycji z nowoczesnością.



- Studia teologiczne mogą być przepustką do posługi kapłańskiej - dodają żacy, będący na inauguracji: - Wraz z odkryciem powołania, pojawiła się chęć studiowania teologii, chęć odkrycia całego wachlarza tej bogatej wiedzy, jaką jest teologia. To jest dla mnie bardzo ważne. - Niezbędnym w życiu kapłana jest też to, aby miał wiedzę, poznał pełnię wiary i dogmaty różne, aby mógł ludziom to wykładać w bardziej przystępny sposób.



Uroczystość była połączona z obchodem 50. rocznicy utworzenia archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Na Wydział Teologii US uczęszcza 112 studentów.