Sierp i młot zniknie z latarni morskiej w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Tablica z radzieckimi symbolami sierpa i młota zniknie z kołobrzeskiej latarni morskiej. Miasto znalazło firmę, która podejmie się jej demontażu

Chodzi o płaskorzeźbę widoczną w kołobrzeskim porcie. Miejski konserwator zabytków Jolanta Hrynio mówi, że magistrat musiał spełnić skomplikowaną procedurę, by przystąpić do poszukiwania firmy, która zajmie się usunięciem tablicy.



- Trzeba było uzyskać odpowiednie opinie, które by potwierdziły to, że możemy usunąć tę metalową płaskorzeźbę. Dostaliśmy pozytywną opinię od komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, przez biuro upamiętniania walk i męczeństwa, ale też wojewódzka radę ochrony zabytków - mówi Hrynio.



Na zapytanie urzędników odpowiedziała jedna firma, która za usługę oczekuje 51 tysięcy złotych. Będzie ona musiała zabezpieczyć teren wokół latarni i z pomocą dźwigu budowlanego i podnośnika zdemontować tablicę. Następnie przeprowadzi prace konserwacyjne i naprawi ewentualne ubytki w cegle.



Kontrowersyjna tablica zniknie z kołobrzeskiej latarni najpóźniej do 15 grudnia. Ma ona trafić do Muzeum Oręża Polskiego.