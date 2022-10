Niemcy w obozie jenieckim w Stargardzie mordowali kobiety i dzieci [ZDJĘCIA]

Ciała kobiet i dzieci odkryte w masowym grobie w Stargardzie. To przełomowe odkrycie naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o odkryciu na terenie obozu Stalag IID masowego grobu. Teraz okazało się, że są tam szczątki kobiet i dzieci. Co więcej, byli to również Polacy - mówi doktor habilitowany Andrzej Ossowski, genetyk PUM.- Odnaleźliśmy szczątki polskich cywili, m.in. dzieci. Na tożsamość i narodowość wskazują znalezione przedmioty. To medaliki czy krzyżyki, które ujawniliśmy przy szczątkach - mówi Ossowski.Stalag II D to był niemiecki obóz jeniecki. Umiejscowiony był w okolicach, w których dzisiaj mieści się stargardzki Zakład Karny. Pierwsi żołnierze trafili do niego już po kampanii wrześniowej. 25 lutego 1945 roku więźniowie obozu zostali wywiezieni w głąb Niemiec, a w połowie marca Armia Czerwona weszła na jego teren.