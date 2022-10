Polscy strażacy z wizytą w USA: wszyscy dziękowali nam za służbę [ZDJĘCIA]

Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna Fot. Państwowa Straż Pożarna

Wyjeżdżali do zgłoszeń, przyglądali się jak pracują amerykańscy strażacy-ratownicy i podglądali procedury, które można przenieść do Polski. Grupa sześciu strażaków i jednocześnie ratowników medycznych Państwowej Straży Pożarnej oraz dwóch przedstawicieli Warszawskiego Instytutu Medycznego, tydzień spędziło w Stanach Zjednoczonych.

Wśród nich był starszy kapitan Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej. Jak mówi, był to bardzo intensywny czas, pełen nauki. Były zajęcia w akademii dla strażaków, ale też dyżury w remizie.



- Siedem wyjazdów i mogę powiedzieć, że miałem kropka w kropkę takie same jak w Polsce. Czyli w żaden sposób nie kwalifikujące się do stanów zagrożenia życia. Ale koledzy mieli do postrzałów, zatrzymania krążenia, uczestniczyli w resuscytacji krążeniowo-oddechowej i uratowali obywatela - mówi Kubiak.



Jest jedna najważniejsza rzecz, którą Tomasz Kubiak chciałby przenieść ze Stanów do Polski. To szacunek do służby.



- Przede wszystkim jednej rzeczy im niesłychanie zazdrościmy, a której tam doświadczyliśmy. Czyli prostych słów, które spotyka się na każdym rogu: dziękuję za twoją służbę. Byliśmy w naszych nowych, jasnych mundurach Państwowej Straży Pożarnej, widzieli flagę, dziękowali, trąbili, oddawali honory. Coś niesamowitego - mówi Kubiak.



Po wyjeździe komendant Główny Straży Pożarnej generał Andrzej Bartkowiak zapowiedział, że polska straż pożarna zamierza kupić ponad 100 ambulansów, by działać podobnie do strażaków w stanach.