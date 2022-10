Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Chciał dać fusom nowe życie, więc robi z nich doniczki. To innowacyjny pomysł szczecińskiego licealisty.

17-letni Patrik Domenico Fassero Gamba z Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków wymyślił, jak z fusów po kawie otrzymać kompozyt polimerowy, z którego można produkować biodegradowalne doniczki. Jak mówi, pomysł powstał w restauracji rodziców, którzy do Szczecina przyjechali z Włoch.



- W skrócie mówiąc: zbieram fusy, później je suszę i przechodzę do wytwarzania mojej matrycy. To baza kompozytu, która jest wytworzona ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu. Później mieszam to razem i prasuję przez trzy minuty w 130 stopniach, gdzie otrzymuję końcowy produkt - mówi Fassero Gamba.



Opracowanie projektu było możliwe dzięki współpracy z ZUT-em. Uczeń zaprezentował swoje odkrycie w prestiżowym konkursie naukowym Explory 2022.