Cztery samochody hybrydowe w rękach zachodniopomorskiej policji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 280 tysięcy złotych. To 1/3 całej kwoty.

- Powiększyliśmy po raz kolejny flotę ekologicznych samochodów dla policji na Pomorzu Zachodnim, które nie zanieczyszczają powietrza - podkreśla Marek Subocz, prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: - Które przyczynią się z pewnością do tego, aby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego oddychali czystszym powietrzem. Przypomnę, że dzięki tym samochodom hybrydowym nie trafi do niego ponad 10 ton dwutlenku węgla.



- Bardzo cieszymy się z tych pojazdów, one bardzo ułatwiają nam pracę, wzmacniając flotę pojazdów służbowych zachodniopomorskiej policji - dodaje nadinspektor Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.



Zachodniopomorska policja w swojej flocie posiada 12 samochodów elektrycznych i 6 hybrydowych.