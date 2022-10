Eksponatów w Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wciąż przybywa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ręcznie zdobiona pamiątka z pobytu szwedzkiego króla w XVI w. w Karsiborze trafiła do zbiorów Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

To jeden z eksponatów pozyskanych z przedwojennej kolekcji miejscowego hotelarza. Malowana ręcznie szklanica robi wrażenie, choć pierwsze jest nieco mylące...



- Ta szklanica jest datowana na 1631 rok. Choć szkło ewidentnie wykonane zgodnie z tradycją siedemnastosieczną, to przedmiot pochodzi z XIX-wiecznej wytwórni - opowiada Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.



Mimo wszystko zabytek na historycznej wartości nie traci... - Ta szklanica jest przepiękna, a data jest faktycznie ciekawa, bo w 1631 roku król Szwecji nocował na plebanii w Karsiborze, stąd te pozostałe przedmioty pozyskał ten świnoujski, przedwojenny kolekcjoner pamiątek - dodaje Piwowarczyk.



Muzealnicy z kolekcji świnoujskiego hotelarza Otto Huhna pozyskali różnego rodzaju militaria, ale i autentyczne XVI-wieczne kufle do piwa. Są już na tropie kolejnych pamiątek historii z terenu dzisiejszego Pomorza.