Moc, energia i owacje na stojąco!

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Na widzach ogromne wrażenia zrobił koncert pt. "Wspólne brzmienia: Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie & Organek Project."

To już dziewiąta odsłona, cieszącego się dużą popularnością, projektu autorstwa szczecińskiego chóru (do niedawna Akademii Morskiej w Szczecinie) - mówią dyrygentka Sylwia Fabiańczyk-Makuch i Tomasz Organek.



- Staramy się przebić i zapraszamy coraz świetniejszych artystów. Coraz bardziej czujemy flow. To chyba spowodowało, że energia wybuchła na scenie. - Te piosenki dla mnie nabierają nowego wyrazu. Wyszły jakoś, przy tej całej powadze tego brzmienia, zharmonizowane na chór, na nowo zupełnie. To jest dla mnie cenne odkrycie - opowiadają artyści.



W ramach projektu "Wspólne brzmienia..." w poprzednich latach na wspólnej scenie filharmonii, chór śpiewał między innymi z Grzegorzem Turnauem czy Dorota Miśkiewicz.