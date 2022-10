Antysmogowy dron w akcji. W tle mandaty

Kara za palenie śmieci może wynieść 500 złotych, jeśli sprawa trafi do sądu to nawet 5 tys. zł. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Antysmogowy dron we wtorek rozpoczyna pracę - informują szczecińscy urzędnicy.

Urządzenie będzie latać nad Szczecinem i wykrywać, kto w piecu pali np. starymi meblami, ramami okiennymi czy plastikowymi butelkami.Dron potrafi zmierzyć poziom stężenia szkodliwych substancji w powietrzu m.in. formaldehydu, chlorowodoru oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.Trasy lotów nie są przypadkowe.- Siatka ulic do kontrolowania została wyselekcjonowana na podstawie powtarzających się zgłoszeń mieszkańców określonej dzielnicy czy ulicy - informuje rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie, Joanna Wojtach.Samo wykrycie zanieczyszczenia w powietrzu to dopiero początek.- Z kontrolą fizyczną strażnicy wchodzą na posesję, tam, gdzie znajduje się piec i sprawdzają czym naprawdę się pali. Może być różnie... - dodaje Joanna Wojtach.W tym sezonie grzewczym strażnicy zanotowali już ponad 100 "antysmogowych" interwencji - na razie na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Skończyło się na trzech mandatach i pięciu pouczeniach.Kara za palenie śmieci może wynieść 500 złotych, jeśli sprawa trafi do sądu to nawet 5 tys. zł.