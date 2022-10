Początek sesji Rady Miejskiej w Policach o godzinie 9. źródło: http://www.police.pl/

To może być przełomowa sesja Rady Miejskiej w Policach - od kilku tygodni burmistrz Władysław Diakun nie posiada już bowiem większości koalicyjnej.

To sytuacja, która nie miała miejsca w Policach od wielu lat. Nowy układ sił w radzie oznacza, że przygotowane na dzisiejszą sesję podwyżki mogą nie zostać uchwalone.



- Jeżeli chodzi o podwyżkę opłaty za środki transportowe, to wysokość podwyżek średnio - około 5-procentowa, a jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to proponowana podwyżka: między 11 a 13 procent. Na Komisji Budżetu i Finansów Gminnych komisja negatywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwały - mów radny "Projektu Police" Krystian Kowalewski.



