Działania PO to "nurt zamordystyczny, który chce nas zepchnąć w dyktaturę"

Polityk PiS ocenia kontrolę posłanek PO na szczecińskiej uczelni: - Pogwałcenie uniwersyteckiej wolności, ale to nic nowego dla tego "zamordystyczego" środowiska - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Leszek Dobrzyński.

Akademia Nauk Stosowanych ze Szczecina realizuje badanie Młodzieży 4.0 na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Według Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas, pytania są "nieodpowiednie dla dzieci".Poseł Dobrzyński komentował, że to znana metoda działania, bo przykładowo w czasie rządów PO kontrolowano Uniwersytet Jagielloński, gdy jeden ze studentów napisał "nieprawomyślną" pracę na temat Lecha Wałęsy.- Pogwałcenie uniwersyteckiej wolności. To nie chodzi tylko o partię Platforma Obywatelska, tu chodzi o wiele szerszy nurt ideowo-polityczny, także medialny, dziennikarski. To jest nurt zamordystyczny, który nie ma nic wspólnego z tradycją demokracji i wolności. Chce nas zepchnąć po prostu w dyktaturę - mówi Dobrzyński.Rektor Akademii Nauk Stosowanych odpowiadał posłankom PO, że badanie przygotował zespół 25 naukowców, między innymi psychologów i pedagogów z czterech uczelni - i apelował, aby politycy nie ingerowali w ich pracę.