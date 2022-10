Fot. PŻB

11 tysięcy uchodźców z Ukrainy przewiozły za darmo promy należące do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Uchodźcy płynęli głównie z Gdańska do Szwecji.

W drugą stronę, ze Szwecji do Polski, promy PŻB przewoziły też bez opłat dary dla Ukrainy - mówi Michał Arciszewski, rzecznik prasowy PŻB.



- Były to m.in. koce, żywność, odzież, różnego rodzaju medykamenty. Także pojazdy, w tym specjalnego przeznaczenia. To dość istotne, bo mówimy tutaj m.in. o karetkach, wozach strażackich, a nawet o śmigłowcu ratunkowym. Wszystkie pojazdy i maszyny zostały już przekazane ukraińskim służbom i na Ukrainie pełnią służbę - mówi Arciszewski.



Akcja została na razie wstrzymana.